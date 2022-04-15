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İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

BURSA

19:49

04:49
19:49
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:33

04:35
19:33
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:16

04:19
19:16
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:59

04:01
18:59
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:47

03:58
18:47
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:50:00

İftar vakti

ANKARA

19:33

04:35
SAHUR
19:33
İFTAR

İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi

İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yer alan Kıble Mescidi'nin içine girdiği bildirildi.

2022-04-15 21:59:20
Avrupa Uzay Ajansı'ndan 'çöl tozu fırtınası' uyarısı: Tarih verdi, Türkiye'ye geliyor

Avrupa Uzay Ajansı'ndan 'çöl tozu fırtınası' uyarısı: Tarih verdi, Türkiye'ye geliyor

Çöl tozu fırtınasının Türkiye'ye yaklaştığını duyuran Avrupa Uzay Ajansı, çöl tozlarının 4 gün boyunca etkili olacağını açıkladı.
Yarın 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü

Yarın 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü

15 Ramazan Dünya Yetimler Günü, yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması amacıyla bu sene dokuzuncu kez idrak edilecek. Anlamlı günde, Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli etkinlikler, hediye dağıtımları ve iftar programları gerçekleştirilecek.
Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Joe Biden boşlukla tokalaştı

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Joe Biden boşlukla tokalaştı

ABD Başkanı Joe Biden konuşmasını bitirdikten sonra karşısında kimse olmamasına rağmen boşluk ile tokalaştı.
Fahrettin Altun’dan çok önemli açıklamalar Savaşın sona ermesi…

Fahrettin Altun’dan çok önemli açıklamalar Savaşın sona ermesi…

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca Ankara’da düzenlenen 'Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar' konulu konferansın açılışında açıklamalarda bulundu. Altun 'Diplomatik çabamız savaşın sona ermesi için sürüyor.' dedi.
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