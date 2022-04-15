İsrail polisi Mescid-i Aksa'da bulunan Kıble Mescidi'ne girdi
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yer alan Kıble Mescidi'nin içine girdiği bildirildi.
İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da yer alan Kıble Mescidi'nin içine girdiği bildirildi.
Yarın 15 Ramazan Dünya Yetimler Günü
15 Ramazan Dünya Yetimler Günü, yetim çocuklara yönelik farkındalığın artırılması amacıyla bu sene dokuzuncu kez idrak edilecek. Anlamlı günde, Türkiye’de ve dünyanın pek çok ülkesinde çeşitli etkinlikler, hediye dağıtımları ve iftar programları gerçekleştirilecek.
Fahrettin Altun’dan çok önemli açıklamalar Savaşın sona ermesi…
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca Ankara’da düzenlenen 'Ukrayna'da Savaş: Bölgesel ve İnsani Sonuçlar' konulu konferansın açılışında açıklamalarda bulundu. Altun 'Diplomatik çabamız savaşın sona ermesi için sürüyor.' dedi.