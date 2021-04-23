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İsrail Polisi Filistinlilerin üzerine TOMA'lardan fosseptik suyu sıktı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs’te teravih namazı sonrası toplanan Filistinlilerin üzerine TOMA'lardan fosseptik suyu sıktı.

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23.04.2021 00:32:20
İsrail Polisi Filistinlilerin üzerine TOMA'lardan fosseptik suyu sıktı

Filistinliler, Mescid-i Aksa'da kılınan teravih namazı sonrası Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı yakınında toplandı.

Gerginliğin artması üzerine İsrail polisi, Filistinlileri dağıtmak için TOMA ile atlıları devreye soktu.

TOMA'lardan Filistinlilerin üzerine foseptik suyu sıkılırken, İsrail polisi kalabalığı dağıtmak için ses bombaları da kullandı.

En az 2 kişi yaralandı

Şu ana kadar olaylarda en az 2 kişi yaralandı, bazı Filistinliler gözaltına alındı.

İsrail polisi ramazan ayının başlamasıyla Şam Kapısı önünde yer alan oturma alanlarını barikatlarla kapatmıştı.

Filistinliler, teravih sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, Ramazan'ın ilk gününden itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısın'da toplanıyor, İsrail polisi de gündür onlara müdahale ediyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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