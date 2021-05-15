İsrail polisi Filistinli genci darp ederek gözaltına aldı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli bir genci darp ederek tutukladı
İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli bir genci darp ederek tutukladı
Türkiye’den 2 milyon 700 bin muhtaca Ramazan yardımı
İHH İnsani Yardım Vakfı, 29 yıllık tecrübenin verdiği güvenle Ramazan 2021 çalışmalarını “Ramazan’da Umut Var” sloganıyla tamamladı. İHH, Ramazan boyunca yaklaşık 2 milyon 700 bin kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı. 140 binden fazla yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hediye edildi.