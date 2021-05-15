DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Filistin'den BM'ye ''İsrail'' çağrısı
Sadakataşı Derneği yetimlerin yüzünü güldürüyor
Anadolu medeniyetini zirveye taşıyan yapılar
Kardeşeli Derneği’nden yetimlere yardım eli
PFDK'den Cenk Tosun ve Aboubakar'a ceza
ABD’den Azerbaycan’a çağrı: Ordunu Ermenistan sınırından çek
2 milyardan fazla insan susuz
NATO’dan Rusya açıklaması: Eski ilişkilere dönmek imkansız
MSB: Pençe-Şimşek harekatı bölgesinde bir asker şehit oldu
Gazze'de şehit sayısı 126'ya yükseldi
Suriye’den İsrail’e roket saldırısı
Sporda 'ölçülü' olmak şart
Filistin’den ABD’ye tepki: İsrail’in katliam yapmasına sebep oldular!
Sabunu İslam ülkeleri ticarileştirdi
İHH, yardımlarıyla yetimlerin içini ısıtıyor

İsrail polisi Filistinli genci darp ederek gözaltına aldı

İsrail polisi, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli bir genci darp ederek tutukladı

2021-05-15 00:15:19
Gazze'de İsrail zulmü sürüyor

Gazze'de İsrail zulmü sürüyor

Gazze'de İsrail zulmü sürüyor. İsrail düzenlediği hava saldıryılarında çok sayıda Filisitinli hayatını kaybetti.
Türkiye’den 2 milyon 700 bin muhtaca Ramazan yardımı

Türkiye’den 2 milyon 700 bin muhtaca Ramazan yardımı

İHH İnsani Yardım Vakfı, 29 yıllık tecrübenin verdiği güvenle Ramazan 2021 çalışmalarını “Ramazan’da Umut Var” sloganıyla tamamladı. İHH, Ramazan boyunca yaklaşık 2 milyon 700 bin kişiye hayırseverlerin yardımlarını ulaştırdı. 140 binden fazla yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık hediye edildi.
İsrail askerleri korkudan yere yattı

İsrail askerleri korkudan yere yattı

İsrail güçlerini taşıyan otobüs HAMAS'ın füze taarruzu esnasında yol kenarına çekildi. İsrailli askerlerin korkudan yol kenarına yattığı görüldü.
Hamas Drone kullanmaya başladı

Hamas Drone kullanmaya başladı

Hamas Drone kullanmaya başladı
Görüş Bildir Bizimle Paylaş