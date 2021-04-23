DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Brezilya'da son 24 saatte 3 bin 86 can kaybı
Kütahya'da 8 yaşındaki çocuk sulama kanalında ölü bulundu
Dışişleri'nden Fransa'da Türk belediye meclis üyesinin istifaya zorlanmasına tepki
Şanlıurfa'da kamyonet şarampole devrildi: 8 kişi yaralandı
Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları: 1 kişi öldü, 20 kişi yaralandı
400 milyon çocuk yoksulluk içinde
'İstanbul' kokan satırlar
New York, nüfusu 89 kişi eksik olduğu için ABD Kongresinde bir sandalye kaybedecek
ABD'de polis tarafından öldürülen siyahi Brown'ın vücudundan 5 kurşun çıktı
Pentagon çarketti: '1 Mayıs'ta Afganistan'dan çekilmiyoruz'
Libya Başkanlık Konseyi: Misrata-Sirte yolunun açılmasında son aşamaya gelindi
Ünlü ressamlar 'görmeden' çizmişler
43 bin 301 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 346 kişi yaşamını yitirdi
Altın hakkında bilinmeyen gerçekler
İran nükleer anlaşması görüşmeleri Viyana’da sürüyor

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

BURSA

20:02

04:25
20:02
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:47

04:11
19:47
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:30

03:55
19:30
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
19:13
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:59

03:36
18:59
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:04:00

İftar vakti

ANKARA

19:47

04:11
SAHUR
19:47
İFTAR

ERZURUM

19:13

03:37
SAHUR
19:13
İFTAR

İsrail polisi Doğu Kudüs'te 32 Filistinliyi yaraladı

İsrail polisinin Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki Filistinlilere müdahalesinde 32 kişi yaralandı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
23.04.2021 01:31:57
İsrail polisi Doğu Kudüs'te 32 Filistinliyi yaraladı

Filistin Kızılay'ından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesi çevresindeki polis müdahalesinde 32 Filistinlinin yaralandığı belirtildi. Açıklamada, 12 yaralının hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail polisinin Şam Kapısı başta olmak üzere Eski Şehir çevresindeki müdahaleleri sürüyor.

Bölgede gerginlik sürüyor

Öte yandan polis aşırı sağcı Yahudilerin Eski Şehir çevresine ulaşmasına izin vermedi.

 
İsrail Polisi Filistinlilerin üzerine TOMA'lardan fosseptik suyu sıktı

İsrail polisi, aşırı sağcı Yahudileri de ses bombaları ve toplumsal olaylara müdahale araçlarıyla dağıtmaya çalıştı, bazılarını gözaltına aldı.

Ramazan ayının başladığı ilk günden bu yana olaylar devam ediyor. Bölgede gerginlik sürüyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş