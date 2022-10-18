İsrail ordusu Nablus’ta 8 gündür ne arıyor? Gece boyu çatıştılar

Filistin’de dün gece boyu Nablus ve Batı Şeria genelinde yürüyüşler düzenlendi. İsrail ordusu bugün sabah saatlerinde ise çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldı. Aslanlar Yuvası gruplarının yoğunlaştığı Nablus’u 8 gündür kuşatma altında tutan İsrail ordusuna halk yürüyüş yaparak tekbirlerle karşılık verdi.

TIMETURK | HABER MERKEZİ

İsrail ordusu, Aslanlar Yuvası grubunun ortaya çıkışıyla hız kazanan eylemlerin ardından 8 gündür Nablus kentini kuşatma altında tutuyor. Dün gece boyu Batı Şeria genelinde işgalci İsrail ordusu ve Filistinliler arasında çatışmalar yaşandı. İsrail ordusu bugün sabah saatlerinde Kudüs'te İnata bölgesinden 7 Filistinliyi gözaltına aldı. İsrail ordusu Batı Şeria'da da Ramallah kentinde 3 Filistinliyi, Cenin'de 1 Filistinliyi gözaltına aldı.

GEECE BOYU ÇATIŞMA VE TUTUKLAMALAR

Batı Şeria'nın değişik bölgelerinde ahali, dün gece yarısından sonra Aslanlar Yuvası gruplarının çağrılarıyla meydanlara çıkıp gösteriler düzenledi ve bazı yerlerde işgal güçlerinin müdahalede bulunması üzerine çatışmalar meydana geldi.

Palinfo'nun haberine göre; Aslanlar Yuvası (Arinü'l-Üsûd) grupları halktan caddelere ve evlerinin çatılarına çıkarak tekbir getirmek suretiyle işgalcilerin kuşatmalarına karşı tepkilerini ortaya koymalarını istedi. Bu yönde çağrı için yayınlanan bildiride; "Gece saat 12.30'da evlerinizin çatılarına çıkın ve bize tekbir seslerinizi duyurun. Silah taşıma gücüne sahip herkesi işgalciyle karşı karşıya gelmek için tam hazırlıklı olmaya çağırıyoruz." ifadelerine yer verildi.

TANSİYONUN YÜKSELDİĞİ NABLUS'TA YÜRÜYÜŞ

8 gündür kuşatma altında olan ve tansiyonun yüksek olduğu Nablus'ta ve çevresindeki yerleşim bölgelerinde başta gençler olmak üzere halktan yüzlerce kişi Aslanlar Yuvası gruplarının çağrısına uyarak evlerinin çatılarından, camilerin minarelerinden ve caddelerden tekbirlerle ve direnişe çağıran sloganlarla seslerini duyurmaya, havaya ateş ederek işgale karşı tavırlarını ortaya koymaya çalıştılar.

Bu arada El-Halil'in kuzeyindeki Beytu Ummer kasabasında halk yine Aslanlar Yuvası'nın çağrısıyla yürüyüşe çıktı. Yine El-Halil'in kuzeyindeki El-Arrub Mülteci Kampı'nda da bir askeri kuleye doğru ateşli oyuncaklar attılar.

Ramallah şehrinde halk şehrin merkezine çıkıp gösteri düzenledi. Ramallah'ın Birzeit kasabasında da onlarca araç konvoy oluşturdu. Gençler Aslanlar Yuvası'nın çağrısıyla tekbirler getirdi.

RAMALLAH'TAN CENİN'E

Ramallah'ın kuzeyindeki Beyt İl askeri kontrol noktası yakınında gençler lastikler yaktı. El-Celezun mülteci kampında da gençler tekbir getirerek seslerini duyurmaya çalıştı. Eriha'daki Akabetu Cebr Mülteci Kampı'nda da Filistinliler Aslanlar Yuvası'nın çağrısına yürüyüş düzenleyerek katıldı.

Cenin'in güneyinde Kabatiye kasabasında, eski esir Muhammed Sehu'yu gözaltına almak için baskın düzenleyen işgal güçlerine direnişçilerin ateş etmesi üzerine işgal güçleriyle direnişçiler arasında çatışmalar meydana geldi. Balata Mülteci Kampı Tugayı, Nablus'un kuzeyindeki Beyt Furik askeri kontrol noktasında işgal güçlerine silahlarla ateş edildiğini duyurdu.