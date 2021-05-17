İsrail komutanı siren seslerini duyar duymaz yayını terk etti

SSB duyurdu: İşte yeni Pars ve Kaplan araçları

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi'nin Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) taşıyıcılı Pars ve Kaplan araçlarının yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı #PARS ve #KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı.