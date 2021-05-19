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İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde Filistin'e destek gösterisi

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, 'Filistin'e özgürlük', 'Gazze'ye özgürlük', 'İsrail terör devleti' ve 'Hemen şimdi adalet istiyoruz' şeklinde sloganlar atarak seslerini bir kez daha kamuoyuna duyurmaya çalıştı. Filistin'de hayatını kaybeden çocukların isimlerinin tek tek okunduğu gösteride, sembolik olarak Filistin bayraklarına sarılı tabutlar getirildi ve İsrail'in saldırılarında her gün çok sayıda yeni masum sivilin hayatını kaybettiği anlatıldı. Konuşmalarda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ABD Başkanı Joe Biden'a da tepkil gösterildi. İsrail'e koşulsuz destek verdiği gerekçesiyle eleştirilen Biden yönetimine, göstericiler tarafından, 'İsrail'e askeri yardımlara son ver.' çağrısı yapıldı.

2021-05-19 10:10:36
ABD'nin Detroit eyaletinde Filistin için büyük destek yürüyüşü

ABD'nin Detroit eyaletinde Filistin için büyük destek yürüyüşü

ABD'nin Detroit eyaletinde binlerce insan İsrail’in Gazze’deki sivillere karşı saldırılarına tepki, Filistin’e destek yürüyüşü düzenledi
Manchester United oyuncuları Pogba ve Diallo, Filistin bayrağı açtı

Manchester United oyuncuları Pogba ve Diallo, Filistin bayrağı açtı

Manchester United oyuncuları Pogba ve Diallo, Fulham maçından sonra Filistin bayrağı açtı
İstanbul'da 'Kudüs Konvoyu'

İstanbul'da 'Kudüs Konvoyu'

İstanbul'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, konvoylar oluşturarak İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kudüs Şurası, Ensar Vakfı, ÖNDER ve Memur-Sen'in de arasında olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, 'Kudüs Konvoyunda Buluşuyoruz' isimli etkinlik kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında bir araya gelerek, araç konvoyu oluşturdu.
İstanbul'da 'Kudüs Konvoyu'

İstanbul'da 'Kudüs Konvoyu'

İstanbul'da bir araya gelen sivil toplum kuruluşları, konvoylar oluşturarak İsrail'in, Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Anadolu Gençlik Derneği, Milli Gençlik Vakfı, İHH İnsani Yardım Vakfı, Kudüs Şurası, Ensar Vakfı, ÖNDER ve Memur-Sen'in de arasında olduğu çok sayıda sivil toplum kuruluşu, 'Kudüs Konvoyunda Buluşuyoruz' isimli etkinlik kapsamında İstanbul'un çeşitli noktalarında bir araya gelerek, araç konvoyu oluşturdu.
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