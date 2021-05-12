İsrail'in Gazze'ye yönelik 'seri atış' saldırı görüntüleri

TSK için yeni roketatar sistemi

ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hazır hale getirildi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımda, 'BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK’nın emrinde.' ifadelerini kullandı.ROKETSAN ile Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu tarafından geliştirilen 107 milimetre Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) Sistemi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) için hazır hale getirildi.Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, yaptığı paylaşımda, 'BMC üretimi Vuran aracına entegre edilen 107 milimetre ÇNRA test atışında hedefi başarıyla vurdu. Tek sette 12 roket ateşleyen ÇNRA'lı Vuran TSK’nın emrinde.' ifadelerini kullandı.