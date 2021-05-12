İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Şehit sayısı 43'e yükseldi
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail saldırılarında şehit sayısının 43'e, yaralı sayısının 296'ya yükseldiğini açıkladı. Abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarını sürdüren İsrail, sivil yerleşim alanları, altyapı sistemleri ve emniyet birimlerine ait noktaları vurdu. Bir Filistinli, Gazze'nin Sabra bölgesinde bir ailenin içinde bulunduğu aracın nasıl vurulduğunu anlatıyorGazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Buzum, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze içindeki karakollar ve emniyete ait noktaları hedef aldığını duyurdu.