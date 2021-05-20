İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle yaşanan yıkım

Ticaret için Suriye'ye gitmişti, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Ticaret yapmak için 2011'de gittiği Suriye'de tutuklanan Türk iş insanı Vakkas Orhan, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Orhan'ın ailesiyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Adıyaman'da ısıtma sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Orhan, ticaret için 2011'de Suriye'ye gitti. Suriye'de çıkan iç savaşın ardından Orhan, çeşitli suçlamalar yöneltilerek tutuklandı ve Halep'teki bir cezaevine konuldu. Bir süre tek kişilik hücrede de kalan Orhan, yaklaşık 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Hatay'da, 18 Mayıs'ta Türk yetkililere teslim edilen Orhan, dün Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan ailesiyle buluştu.