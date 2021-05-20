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İsrail'in Gazze'ye saldırıları nedeniyle yaşanan yıkım

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında çok sayıda bina, ev dışından araç ve alt yapı da ağır hasar gördü

2021-05-20 18:04:08
Çavuşoğlu: 'Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir'

Çavuşoğlu: 'Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmektedir'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ve Filistin arasında yaşanan krizi görüşmek üzere toplanan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nda 'Filistin Özel Oturumu'nda yaptığı konuşmada 'Filistin'e Bu saldırgan eylemler bir savaş suçu teşkil etmekte. Suçun failini ortaya koymak zorundayız, bugün Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşananların tek sorumlusu İsrail'dir.' dedi.
İDDEF’ten Gazze’ye 11 Milyon TLAcil Yardım Desteği

İDDEF’ten Gazze’ye 11 Milyon TLAcil Yardım Desteği

İDDEF, İsrail’in saldırılarıyla maddi ve manevi olarak büyük bir yıkım yaşayan Gazze’nin yaralarını sarmak için başlattığı ve çeşitli faaliyetlerden oluşan 11 milyon TL’lik acil yardım kampanyasını aralıksız sürdürüyor.
İHH’dan Filistin'e acil yardım

İHH’dan Filistin'e acil yardım

İHH, Filistin’de artan saldırılar sonucu desteğe ihtiyaç duyan Filistinliler için “Gazze’ye Umut Ol” Acil YardımKampanyası başlattı. Kampanya ile birlikte barınma, gıda yardımı, ilaç desteği, sağlık yardımı, mazot desteği gibi alanlarda ihtiyaçların giderilmesi sağlanacak.
Ticaret için Suriye'ye gitmişti, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Ticaret için Suriye'ye gitmişti, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu

Ticaret yapmak için 2011'de gittiği Suriye'de tutuklanan Türk iş insanı Vakkas Orhan, 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Orhan'ın ailesiyle buluşmasında duygu dolu anlar yaşandı. Adıyaman'da ısıtma sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin sahibi olan Orhan, ticaret için 2011'de Suriye'ye gitti. Suriye'de çıkan iç savaşın ardından Orhan, çeşitli suçlamalar yöneltilerek tutuklandı ve Halep'teki bir cezaevine konuldu. Bir süre tek kişilik hücrede de kalan Orhan, yaklaşık 10 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Hatay'da, 18 Mayıs'ta Türk yetkililere teslim edilen Orhan, dün Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde yaşayan ailesiyle buluştu.
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