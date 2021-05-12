İsrail'in Gazze'ye hava saldırıları sürüyor

İsrail, Gazze'de sivillerin ikamet ettiği dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı binayı vurdu

İsrail, abluka altındaki Gazze'nin en işlek bölgelerinden birinde yer alan dairelerin ve ticari ofislerin bulunduğu 14 katlı Eş-Şuruk adlı binayı hava saldırısıyla yerle bir etti. Gazze'nin orta kesiminde yer alan Ömer el-Muhtar Mahallesindeki sivillerin yaşadığı, ticari açıdan en işlek bölgelerden birinde yer alan bina, İsrail savaş uçakları tarafından birkaç roket ile vuruldu. Gazze'nin en hayati, işlek bölgelerinden birinde yer alan bina tamamen yıkıldı. Vurulan binada sivillerin ikamet ettiği daireler, Gazze'de faaliyet gösteren şirket ve basın kuruluşlarının ofisleri bulunuyordu.