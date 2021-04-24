'İsrail, halkımıza ve mübarek Mescid-i Aksa'ya saldırarak sabrımızı test etmemeli'

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'da ihlal ve saldırılarına karşı 'sabrımız sınanmamalı' açıklaması yaptı.