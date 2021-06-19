İsrail güçleri düğüne baskın düzenledi

Yatırım ve tasarrufla değişen Hakkari

Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık: 'Temizlik işlerinden belediyemizin yıllık 3 milyon lira civarında bir tasarrufu oluyor ve bunu diğer alanlarda vatandaşa hizmet olarak kullanıyoruz. Mevcut içme suyu hatlarını iyileştirmek için çalışmalar yapıyoruz. İller Bankasından aylık payımız maalesef personel giderlerine dahi yetmiyor. Bir taraftan tasarruf yaparak bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, İller Bankası Genel Müdürlüğünün, İçişleri Bakanlığımızın hibe ve kredi destekleriyle bu hizmetleri yapıyoruz. 22 kilometre asfalt yaptık. Bu yılda 15 kilometrenin ihalesine çıktık. Yine 35 tane klimalı durak yaptık. Kamuya ait 20 bin metrekarenin üzerinde alanı otopark olarak vatandaşın kullanımına açtık. Şu anda Golazüryan'da sosyal tesis çalışmamız devam ediyor.'