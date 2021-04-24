DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz
Kırgızistan-Tacikistan sınırında çatışma: 6 kişi öldü, 115 kişi yaralandı
Avrupa'da COVID-19 yasakları devam ediyor
Sahte tapuyla villa satmaya çalışan 5 kişi yakalandı
Köln'de İkinci Dünya Savaşı'na ait patlamamış bomba imha edildi
Ramazanda atıştırmalık tatlar
Dünya kupasının 'kare asları'
Fransa Kovid-19 kısıtlamalarını 4 aşamada kaldırmaya hazırlanıyor
Avrupa ülkeleri Kovid-19 dönemini yasaklarla geçiriyor
'Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz'
Etiyopya sınırında etnisite gerilimi
Belçika gazetesi, Türkiye'ye suçlama dolu yazıya Türk Büyükelçi'nin cevabını yayımlamadı
Zarif: Viyana'daki görüşmelerde olumlu işaretler göze çarpıyor
Riskli varlıklar yükseliş hazırlığında
e-ticarette sipariş gece yarısına kaydı

İSTANBUL

20:06:00

İftar vakti

BURSA

20:04

04:22
20:04
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:49

04:07
19:49
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:32

03:52
19:32
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:15

03:34
19:15
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:01

03:33
19:01
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:06:00

İftar vakti

ANKARA

19:49

04:07
SAHUR
19:49
İFTAR

ERZURUM

19:15

03:34
SAHUR
19:15
İFTAR

İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, ABD’ye gitmekten vazgeçti

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, Gazze Şeridi'nde tansiyonun giderek yükselmesi nedeniyle yarın ABD'ye yapacağı resmi ziyareti erteleme kararı aldı.

ABONE OL

Google News - Timeturk
24.04.2021 16:22:38
İsrail Genelkurmay Başkanı Kochavi, ABD’ye gitmekten vazgeçti

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Kochavi ve İsrailli üst düzey komutanların bölgede artan gerginliği değerlendirmek için bir toplantı düzenlediği belirtildi.

Toplantıda gerginliğin tırmanması durumunda atılacak olası adımların değerlendirildiği kaydedilen açıklamada, "Söz konusu olaylar ve olası gelişmeler nedeniyle Genelkurmay Başkanı ABD gezisini erteleme kararı aldı." ifadesine yer verildi.

Kochavi'nin ABD ziyaretinin ana gündem maddesini İran'ın nükleer programı oluşturuyordu.

İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te Ramazan ayının başından bu yana devam eden müdahalesi nedeniyle bölgede gerginlik artmıştı.

Olayların ardından Gazze'deki Filistinli direniş grupları, "düşman Kudüs'e ve halkına yönelik eylemlerinin bedelini ağır ödeyecek" açıklamasını yapmıştı.

İsrail ordusunun açıklamasında, dün geceden bu yana Gazze'den İsrail tarafına 36 roket atıldığı bunlardan 6'sının "Demir Kubbe" Hava Savunma Sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Atılan roketlere karşılık İsrail ordusu, Gazze'de Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları'na ait bazı noktaları vurmuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan