İsrail Filistinli iki gazeteciyi gözaltına aldı

02.10.2017 11:36:54

İsrail askerlerinin, Batı Şeria'da "El-Aksa" televizyonu çalışanı iki gazeteciyi gözaltına aldığı belirtildi.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El-Halil'in kuzeyindeki Arub Mülteci Kampı'na baskın düzenleyen İsrail askerleri, Hamas'a ait "El-Aksa" kanalında muhabir olarak görev yapan Ala Titi'yi gözaltına aldı.

"El-Aksa" televizyonu kameramanı Emir Ebu Aram'ın da Ramallah'taki evinde İsrail askerleri tarafından gözaltına alındığı kaydedildi.

İsrail mahkemesi geçen hafta aldığı kararla "El-Aksa kanalı çalışanı iki gazetecinin para cezasına çarptırılmasına ve bir yıl süreyle Batı Şeria'da çalışmalarının yasaklanmasına" hükmetmişti.

Hamas hareketine ait "El-Aksa" televizyonu Gazze Şeridi'nden yayın yapıyor.









