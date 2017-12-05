İsrail, Esed rejimi konvoyunu vurdu

05.12.2017 13:16:20

Bölgedeki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail savaş uçakları dün akşam füzeyle gerçekleştirdiği saldırıda, Şam kırsalındaki Cemraya'de askeri üsse çevirilen Bilimsel Araştırma Merkezi'ni hedef aldı. Söz konusu merkez, İran destekli militanlar tarafından da kullanılıyor.

Rejimin haber ajansı SANA'nın haberinde ise İsrail'in füzelerle saat 23.30'da Şam kırsalında bir askeri noktaya saldırdığı yer aldı. Haberde, 3 İsrail füzesinin rejimin hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği iddia edildi.

İsrail savaş uçakları son olarak, geçen cumartesi Şam'ın güneybatı kesimindeki Cebel Mani bölgesinde Hizbullah militanlarının bulunduğu, silah ve patlayıcı madde imalatının yapıldığı bir askeri mevziyi vurmuştu.