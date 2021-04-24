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İsrail'e uyarı: Bedelini ağır ödeyecek

İşgalci İsrail askerleri ile Filistinliler arasında günlerdir devam eden arbede ile ilgili Filistin direniş grupları, 'Düşman, Kudüs'e ve halkına yönelik eylemlerinin bedelini ağır ödeyecek' açıklamasında bulundu.

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24.04.2021 11:39:25
İsrail'e uyarı: Bedelini ağır ödeyecek

Gazze'deki Filistinli gruplar, İsrail askerlerinin günlerdir Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik müdahaleleriyle ilgili olarak "düşman Kudüs'e ve halkına yönelik eylemlerinin bedelini ağır ödeyecek" değerlendirmesinde bulundu.

Doğu Kudüs'te bulunan Eski Şehir'in Şam Kapısı ve çevresindeki Filistinlilerle İsrail askerleri arasında günlerdir devam eden arbedenin ardından direniş gruplarının askeri kanatlarını bünyesinde barındıran "Direniş Grupları Ortak Odası" tarafından yazılı açıklama yapıldı.

Direniş gruplarının açıklamasında, "İsrail liderlerini yanlış hesap yapmamaları konusunda uyarıyoruz. Başkentimiz (Kudüs), orada yaşayan halk ve kutsal mekanlarımız kırmızı çizgimizdir. Düşman, bunlara yönelik eylemlerin yansımalarının büyük olacağını ve bunun bedelini ağır ödeyeceğini bilsin." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail'in eylemlerinden geri adım atması için direniş gruplarının kararlı bir duruş sergileyeceği kaydedildi.

Teravih namazı sonrası söz konusu alanda oturmalarına izin verilmemesi nedeniyle Filistinliler, ramazanın ilk gününde itibaren teravih namazı sonrası Şam Kapısı'nda toplanıyor, İsrail polisi de günlerdir onlara müdahale ediyor.

İsrail polisinin 22 Nisan'daki müdahalesinde 105 Filistinli yaralanmıştı. İsrail güçleri, bu akşam da teravih namazı sonrası Filistinlilere ses bombası ve atlı polislerle müdahale etmiş, olayda 8 kişi yaralanmıştı.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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