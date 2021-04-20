İsrail'den Mescid-i Aksa imamına yurt dışına çıkış yasağı

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri'nin talimatıyla eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'ye 4 ay yurt dışına çıkış yasağı getirildi.

Şeyh İkrime Sabri'nin başkanlığını yaptığı Kudüs Yüksek İslam Heyeti'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail istihbaratınca Şeyh Sabri'ye getirilen yurt dışına çıkış yasağı kararının avukatı Hamza Kutayna'ya teslim edildiği belirtildi.

Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Sabri, ofisi tarafından basınla paylaşılan videoda elinde men kararıyla yaptığı açıklamada, şöyle denildi:

"Filistin'den çıkışımıza getirilen yasak kararı keyfi bir uygulamadır. Biz zaten Filistin'den çıkmayız ve işgal devletine diyoruz ki; bu tür kararlar bizi asla yıldırmayacaktır. Bizim duruşumuz imani bir duruştur ve asla değişmeyecektir. Çünkü biz bu toprakların meşru sahipleriyiz."

Daha önce de yasaklar getirilmişti

İsrail makamları 26 Mart'ta da Şeyh Sabri'ye bir ay süresince seyahat yasağı getirmişti.

Şeyh İkrime Sabri, 9 Mart'ta Filistinlilere İsra-Miraç Kandili münasebetiyle Harem-i Şerif'e gelme çağrısı yapmış, bundan bir gün sonra gözaltına alınmış ancak birkaç saat sonra serbest bırakılmıştı.

Eski Kudüs-Filistin Müftüsü olan ve halihazırda Kudüs Yüksek İslam Heyeti Başkanlığı görevini de yürüten Şeyh Sabri, daha önce de İsrail güçlerince defalarca gözaltına alınmıştı.

İsrail makamları zaman zaman Sabri'ye Mescid-i Aksa'dan uzaklaştırma cezası da uyguluyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.