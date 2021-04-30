DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadeleye ilişkin kanunda, emekliye ve çek borçlularına da müjde
Güngör: ‘Bodrum varyantına hazır mıyız?’
Tam kapanmada İstanbul kart aylık süreleri uzatılacak mı? Aylık mavi kart tarihi uzatılacak mı?
Milyonlarca fatura sahibini ilgilendiriyor; ‘güvence bedeli’ düzenlemesi
Ünlü sunucu Oprah Winfrey geçmişini anlattı: Sırtım kamçıdan kan içindeydi
Kripto para transferinde yeni kriter
Libya Başbakanı Dibeybe: Savaş fitilini tekrar ateşlemeye çalışanlar var
İşten çıkarma yasağının uzatılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de
Filistinli gruplar, Devlet Başkanı Abbas'ın seçimlerin ertelenmesi kararına itiraz etti
İsrail'de sahne çöktü: 38 ölü, 50 yaralı
Gana'da 308 kişi sıtma nedeniyle hayatını kaybetti
100 bin aileye tam kapanma destek paketi
Çocukların düşü Bursa'nın gülüşü
Sadakataşı Tanzanya'da Ramazan sevinci yaşattı
Katar Emiri Temim ile Suudi Arabistan Devlet Bakanı görüştü

İSTANBUL

20:06:00

İftar vakti

BURSA

20:04

04:22
20:04
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:49

04:07
19:49
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:32

03:52
19:32
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:15

03:34
19:15
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:01

03:33
19:01
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:06:00

İftar vakti

ANKARA

19:49

04:07
SAHUR
19:49
İFTAR

ERZURUM

19:15

03:34
SAHUR
19:15
İFTAR

İsrail'de çok sayıda kişinin ölümüne yol açan izdiham yerinden görüntüler

İsrail'in kuzeyinde, Safed kenti yakınlarında bulunan Meron Dağı'nda Lag BaOmer Bayramı'nın kutlandığı alandaki izdiham nedeniyle 44 kişi hayatını kaybetti, 103 kişi yaralandı. Meron Dağı'ndaki kutlamalar sırasında, gece yarısından sonra nedeni bilinmeyen izdiham oluştu. Başbakan Binyamin Netanyahu, Twitter'dan yayımladığı mesajda, olayın 'ağır felaket' olduğunu ve yaralıların iyileşmesi için dua ettiklerini dile getirdi. Jerusalem Post gazetesinde yer alan haberde ise izdihamda 44 kişinin hayatını kaybettiği, 103 kişinin yaralandığı, yaralılardan 44'ünün durumunun ağır olduğu belirtildi.

2021-04-30 09:24:13
Van Anneleri'nin sayısı 30'a yükseldi

Van Anneleri'nin sayısı 30'a yükseldi

Bu hafta bir ailenin daha katılmasıyla sayıları 30'a yükselen aileler, HDP binası önünde eylem yaptıkları sırada yüksek sesle müzik açarak annelerin sesini bastırmaya çalışan partililere tepki gösterdi.17 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu için eyleme katılan Saliha Mert, HDP ve PKK'nın yıllardır çocukları annelerinden koparıp dağa kaçırdığını söyledi. Çocuklarına kavuşmak için seslerini yükseltmeye devam edeceklerini anlatan Mert, 'HDP, çocuklarımızı bizden çaldı. Onlar bebek hırsızı. Çocuğumun hiçbir şeyden haberi yoktu. Onu benden kopardılar. Anneler korkmasın, seslerini yükseltsinler. Evlat savaşı verelim. Anneler çocukları için haykırsın. Çocuklarımızı onlardan alalım.' dedi.
Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Diyarbakır annelerinden biri daha evladına kavuştu

Muş'tan 30 Aralık 2020'de Diyarbakır'a gelerek, HDP il binası önünde oturma eylemine katılan Yetkin ailesinin oğlu Recep güvenlik İçişleri Bakanlığı koordinesinde Muş İl Jandarma Komutanlığınca yürütülen ikna çalışması sonucu dün Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığına gelen baba Bayram Yetkin, 6 yıllık hasretin ardından oğlu Recep'e sarıldı, gözyaşı döktü.Yetkin ailesinin oğulları Recep'e kavuşmasıyla, uğruna oturma eylemi yaptıkları çocuklarını terörün pençesinden kurtaran aile sayısı 25'e yükseldi.
Hiçbir maçını kaybetmeyen, Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Büşra Işıldar konuştu

Hiçbir maçını kaybetmeyen, Dünya Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Büşra Işıldar konuştu

Dünya şampiyonluğuna büyük bir çalışma sonucunda ulaştığını aktaran Büşra, şöyle konuştu:'Bu şampiyona için çok çalışmıştık. Üç Avrupa ve beş Türkiye şampiyonluğum var. Bu müsabakalar için çok uzun yıllardır çalışıyorum. Pandemide de antrenmanlarımı bırakmadım. Bir aylık kamp sürecimiz oldu. Federasyonumuzun Kastamonu'daki tesislerinde çalıştık. Dünya şampiyonası 15 gün sürdü. Çeyrek finalde Hint, yarı finalde Polonyalı, finalde de Rus rakibimi yenerek dünya şampiyonu oldum. İstiklal Marşı'mızı okuttum, çok gururlandım. Çok mutlu oldum, bu başarım şehitlerimize de armağan olsun.'
Katliam hazırlığındaki bombacılar polis takibi ile yakalandı

Katliam hazırlığındaki bombacılar polis takibi ile yakalandı

İstanbul Bayrampaşa’daki 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda 5 kilo patlayıcı ele geçirilmesiyle ilgili yeni operasyon düzenlendi. Operasyonda 1 kişi daha gözaltına alınırken, toplam gözaltı sayısı 3 oldu. PKK üyeleri tarafından bir aracın altına atılan patlayıcılar, bugün emniyette sergilendi. Patlayıcılardan 4’ünün uzaktan kumandalı, 2’sinin ise zaman ayarlı olması dikkatleri çekti. Öte yandan teröristlerin yakalandığı ana dair görüntüler ortaya çıktı.
Görüş Bildir Bizimle Paylaş
İHH Ramazan
İHH Ramazan