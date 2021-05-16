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İsrail’de bir sinagogta tribün çöktü: Onlarca yaralı var

İsrail'in Givat Ze’ev kasabasında bir sinagogta tribün çöktü, çok sayıda kişi yaralandı.

2021-05-16 19:38:50
SSB duyurdu: İşte yeni Pars ve Kaplan araçları

SSB duyurdu: İşte yeni Pars ve Kaplan araçları

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB), Silah Taşıyıcı Araçlar Projesi'nin Orta Menzilli Tanksavar Silah Sistemi (OMTAS) taşıyıcılı Pars ve Kaplan araçlarının yeni teslimatlarının yapıldığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi: 'Güvenlik güçlerimize OMTAS taşıyıcılı #PARS ve #KAPLAN araçlarının yeni teslimatları yapıldı.
Murat Kekilli'den ''Yıkılasın İsrail'' şarkısı

Murat Kekilli'den ''Yıkılasın İsrail'' şarkısı

Şarkıcı Murat Kekilli, Filistin'e destek amacıyla ''Yıkılasın İsrail'' adında şarkı seslendirdi.
İrlandalı siyasetçi Barrett'ten İsrail büyükelçisine sert sözler!

İrlandalı siyasetçi Barrett'ten İsrail büyükelçisine sert sözler!

İrlandalı siyasetçi Richard Boyd Barrett’ten ülkesinde bulunan İsrail Büyükelçisine 'Filistinlilere yaptığınız bu kadar zulme karşı onların eli kolu bağlı bir şekilde izlemelerini mi istiyorsunuz?' ifadeleri ile tepki gösterdi.
Şeyh Cerrah'ta bir Filistinli aracıyla İsrailli polisleri ezdi

Şeyh Cerrah'ta bir Filistinli aracıyla İsrailli polisleri ezdi

Şeyh Cerrah Mahallesi'nde Filistinli bir kişi aracını İsrail polisinin üzerine sürdü. Olayda 7 İsrail polisi yaralanırken aracı süren Filistinli açılan ateşte hayatını kaybetti.
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