İsrail’de bir sinagogta tribün çöktü: Onlarca yaralı var

İrlandalı siyasetçi Barrett'ten İsrail büyükelçisine sert sözler!

İrlandalı siyasetçi Richard Boyd Barrett’ten ülkesinde bulunan İsrail Büyükelçisine 'Filistinlilere yaptığınız bu kadar zulme karşı onların eli kolu bağlı bir şekilde izlemelerini mi istiyorsunuz?' ifadeleri ile tepki gösterdi.