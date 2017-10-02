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İsrail askerleri mülteci kampını bastı

İsrail askerleri mülteci kampını bastı

İsrail askerlerinin,Kudüs'teki Şufat Mülteci Kampı'na baskın düzenlediği, aralarında çocukların da olduğu çok sayıda Filistinlinin yaralandığı öğrenildi.

İsrail askerleri mülteci kampını bastı
03.10.2017 00:25:49

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail askerleri, Şufat Mülteci Kampı'na baskın düzenledi. Filistinliler, ses bombası, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermi kullanan askerlere taş ve molotof kokteyli ile karşılık verdi.

BİR ÇOCUK GÖZÜNDEN YARALANDI

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, yaşanan arbedede bazı Filistinlilerin plastik mermi ile yaralandığı, onlarca kişinin de gazdan etkilenerek boğulma tehlikesi atlattığı belirtildi. Gözüne plastik mermi isabet eden 11 yaşındaki bir çocuğun da yaralılar arasında olduğu aktarılan açıklamada, yaralıların tedavi için bölgedeki hastanelere nakledildiği kaydedildi.


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