İsrail askerinin yaraladığı Filistinli yaşlı kadın vefat etti

Sivas Valisi Salih Ayhan’dan kısıtlamayı delen satıcıya karşı örnek davranış

Sivas Valisi Salih Ayhan, kısıtlamayı ihlal eden satıcıyı, tezgahındaki tüm limonları satın aldıktan sonra evine gönderdi. Vali Ayhan'ın bu hareketi izleyenler tarafından takdirle karşılandı.