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İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

BURSA

20:07

04:16
20:07
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:52

04:02
19:52
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:35

03:46
19:35
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
19:18
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

19:03

03:28
19:03
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

20:09:00

İftar vakti

ANKARA

19:52

04:02
SAHUR
19:52
İFTAR

ERZURUM

19:18

03:29
SAHUR
19:18
İFTAR

İsrail askerinin yaraladığı Filistinli yaşlı kadın vefat etti

İsrail işgalindeki Batı Şeria'da bıçaklı saldırı girişiminde bulunduğu iddiasıyla vurulan 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul, vefat etti.

2021-05-03 10:31:04
Pandemiden bunalan kişi intihar etti

Pandemiden bunalan kişi intihar etti

Koronavirüs salgını hızla yayılırken alınan önlemlerle birlikte maddi ve manevi çöküş yaşayan bir vatandaş intihar etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Mahruze Keleş anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği Mahruze Keleş anlattı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ziyaret ettiği 65 yaşındaki Mahruze Keleş yaşadığı mutluluğu anlattı
Sivas Valisi Salih Ayhan’dan kısıtlamayı delen satıcıya karşı örnek davranış

Sivas Valisi Salih Ayhan’dan kısıtlamayı delen satıcıya karşı örnek davranış

Sivas Valisi Salih Ayhan, kısıtlamayı ihlal eden satıcıyı, tezgahındaki tüm limonları satın aldıktan sonra evine gönderdi. Vali Ayhan'ın bu hareketi izleyenler tarafından takdirle karşılandı.
Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist ATAK helikopteriyle etkisiz hale getirildi

Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 terörist ATAK helikopteriyle etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Yıldırım operasyonunda 2 teröristin ATAK helikopteriyle etkisiz hale getirildiğini bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak. Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist Atak helikopterlerimizle etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi.' ifadelerine yer verildi.
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İHH Ramazan
İHH Ramazan