Isparta Mada Adası'ndaki Yörükler yaylaya kayıklarla çıkıyor
Beyşehir Gölü'nde bulunan ve yaklaşık 30 hanede 180 kişinin yaşadığı Mada Adası'ndaki hareketlilik mayısın gelmesiyle başlıyor. Adada yaklaşık 200 yıldır yaşamlarını balıkçılık ve hayvancılık yaparak sürdüren Yörükler, yaz aylarının yaklaşmasıyla yayla hazırlığına koyuluyor. Hemen hemen her evde hummalı bir çalışmanın olduğu adada yaşayanlar, önce yaz ayları boyunca kullanacakları eşyalarını, kıyafetlerini, çadırlarını ve gıdalarını gölün kıyısına getiriyor. Ardından sürülerini getiren Yörükler, iki kayıkla çekilen dubaya, traktörlerini, eşyalarını ve hayvanlarını özenle yerleştiriyor.