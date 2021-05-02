Isparta Mada Adası'ndaki Yörükler yaylaya kayıklarla çıkıyor

Ay-yıldız üniformalı Fatih Şentürk: 'Asla pes etmeyin, vazgeçmeyin'

Gazi olan ve mücadeleye ampute futbolla devam edenleri örnek aldıVatan savunmasında bacaklarını kaybederek gazi olan ve tüm olumsuzluklara rağmen mücadeleyi bırakmayan gazi ampute futbol oyuncularını görünce kaybetmek üzere olduğu yaşam azminin geri geldiğini ifade eden Şentürk, 'Mayınlara basarak ayaklarını kaybeden gazi ağabeylerimizi görünce büyük bir hırsla azimlendim. Onlar vatan savunmasında ayaklarını kaybetmişlerdi ve harika bir özveriyle branşlarına devam ediyorlardı. Hayata sımsıkı tutunmuşlardı. Benim bunları gördükten sonra hayatı bırakma şansım tabii ki yoktu.' diye konuştu.