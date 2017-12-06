Isparta'daki FETÖ/PDY davası

06.12.2017 19:09:30

Isparta'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davada, aralarında eski Isparta Valisi Memduh Oğuz ve Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) Rektörü Prof. Dr. Hasan İbicioğlu ile bazı eski rektör yardımcılarının da yer aldığı 48'i tutuklu 129 sanığın yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Isparta 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma, sanık sayısının fazlalığı nedeniyle adliyenin konferans salonunda yapıldı.



Duruşmada, iş adamları Bedri Ayhan ve Ali İhsan Altınok'un da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar ile tutuksuz yargılananlardan bazıları hazır bulundu. Aralarında İbicioğlu'nun da yer aldığı bazı sanıklar açık görüşmelerinin olmasından dolayı, bazıları da savunmalarını yaptıkları için duruşmaya katılmadı.

İzmir'e nakledilen örgütün sözde Isparta bölge sorumlusu olduğu iddia edilen Osman Demirhan ile sözde üniversite sorumlusu olduğu ileri sürülen Cabir Doğan, eski Bilgi İşlem Dairesi Başkanı Halil Karakoç ve eski Isparta Valisi Memduh Oğuz ile Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlantı kuruldu.



Tutuklu sanık Yusuf Demir, savunmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kurmadığını ve kimseyle konuşmadığını öne sürdü.

Görevi kötüye kullanma suçlamasının kendisine ağır geldiğini ve bu durumun haksızlık olduğunu savunan Demir, hakkındaki beyanların gerçeği yansıtmadığını iddia etti.

Tutuklu sanık Zekeriya Akman ise yurt dışı seyahatlerinin üniversitenin uluslararası vizyonunu geliştirmek ve akademik amaçla yapıldığını öne sürdü.

Üniversitede illegal toplantılar yapmadığı savunan Akman, hakkındaki mobbing yaptığına dair beyanların doğru olmadığını ve bunların soyut delillere dayandığı iddiasında bulundu. Akman, kendisinin üniversitedeki kadrolaşmaya yönelik doğrudan bir suçlamanın olmadığını belirtti.

Mahkemede daha sonra tutuksuz sanıklar esasa ilişkin savunmalarını gerçekleştirdi.

Bazı tutuksuz sanıklar, üniversitedeki evrakta sahtecilikle ilgili suçları kabul etmedi. Tutuksuz yargılananlardan bazıları da daha önce yaptıkları yazılı ve sözlü savunmalarını tekrar ettiklerini bildirdi. Savunmalarına ekleyecek bir şeyin olmadığını dile getiren sanıklar, beraatlerini istedi.

Bugünkü oturumu tamamlanan duruşmada, yarın sanıklara son sözleri sorulacak.

