İspanya'nın bütünlüğünü desteklediğini söyledi

02.10.2017 16:50:05

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başkanı Mariano Rajoy ile yaptığı telefon görüşmesinde, İspanya'nın bütünlüğünden yana olduğunu söyledi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Katalonya'da dün yapılan bağımsızlık referandumuna ilişkin İspanya Başbakanı Mariano Rajoy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Macron, telefon görüşmesinde İspanya'nın anayasal bütünlüğünden yana olduğunu dile getirdi.Öte yandan, Avrupa Birliği Komisyonu ise bağımsızlık referandumunun illegal olduğunu, referandumun geçersiz kılınması gerektiğini belirtti.İspanya Başbakanı Rajoy da yaptığı açıklamada, en az 760 kişinin polis müdahalesiyle yaralandığı referandumda güvenlik güçlerine kanunu korudukları ve görevlerini yerine getirdikleri için teşekkür etti.İspanya'da Katalonya Özerk Yönetimi'nin dün gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumunda sandıktan yüzde 90 oranında 'Evet' oyu çıktı. El konulan oylar haricindeki 2 milyon 262 bin 424 oy pusulasından 2 milyon 20 bin 144'ünün 'Evet' olduğu açıklandı. Diğer yandan, 176 bin 566 'Hayır' oyunun kullanıldığı belirtilen referandumda, 45 bin 586 oy pusulasının boş, 20 bin 129 oyun ise geçersiz olduğu kaydedildi.