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İspanya Kralı Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu değerlendirdi

İspanya Kralı Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu değerlendirdi

İspanya Kralı 6. Felipe, Katalonya özerk yönetiminde gerçekleştirilen bağımsızlık referandumuna dair değerlendirmelerde bulundu. 6. Felipe, 'zor bir dönemden geçiyoruz.' dedi.

İspanya Kralı Katalonya'nın bağımsızlık referandumunu değerlendirdi
04.10.2017 00:40:06

İspanya Kralı 6. Felipe, Katalonya'nın gerçekleştirdiği bağımsızlık referandumuna ve Katalanların bağımsızlık taleplerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kral 6. Felipe, Katalonya özerk yönetiminin Katalan halkını böldüğünü belirterek, "İspanya'nın birliğini ve ulusal egemenliğini parçalamaya çalıştı, anayasayı, demokrasiyi ve İspanyol devletinin güçlerini sistematik bir şekilde çiğnediler" dedi.

"KATALONYA, HALKI BÖLDÜ"

Kral 6. Felipe, Kraliyet Sarayı'nda televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, bağımsızlık referandumu yapan Katalonya hükümetini eleştirdi. Bağımsızlık yanlısı girişimlerinden dolayı Katalonya özerk yönetimi hükümetini kabul edilemez bir sadakatsızlıkla suçlayan Kral 6. Felipe, "Katalonya yönetimi, Katalan halkını böldü ve karşı karşıya getirdi, İspanya'nın birliğini ve ulusal egemenliğini parçalamaya çalıştı, anayasayı, demokrasiyi ve İspanyol devletinin güçlerini sistematik bir şekilde çiğnediler. Bu otoriteler, açık ve net bir şekilde demokrasi ve hukukun tamamen dışında kaldılar." ifadelerini kullandı.

"YALNIZ DEĞİLSİNİZ"

Katalonya'da olağanüstü bir durum yaşandığının altını çizen Kral 6. Felipe, İspanyol halkına "ülkenin birliğini, anayasal düzeni ve yasalara saygıyı garanti etme" sözü verdi. "Zor bir dönemden geçiyoruz ama bunu aşacağız." diyen İspanya Kralı, "Katalonya'da yaşayıp özerk yönetimin tavırlarından dolayı çok endişeli olanlar da şunu bilmeliler, yalnız değilsiniz ve olmayacaksınız. İspanya'nın geri kalanının tüm dayanışması ve desteği sizin yanınızda. Haklarınızın ve özgürlüklerinizin savunması, hukuk devletinin garantisi her zaman yanınızda olacaktır." şeklinde konuştu.

"ÇOK ZOR ANLAR"

Kral 6. Felipe ayrıca, Katalonya yönetiminin sorumsuz davranışlarının, Katalonya ve İspanya'nın ekonomik ve sosyal istikrarını riske atabileceğini vurgulayarak, bir an önce anayasal düzene geri dönmeleri çağrısı yaptı.

İspanya'nın barış içinde ortak yaşam için sağlam ve güçlü demokratik temellere sahip bir ülke olduğunu söyleyen Kral 6. Felipe, şu ifadeleri kullandı:

"Çok zor anlar ama buradan çıkacağız. Katalonya'da olanlardan dolayı rahatsızlık hissedenlere ve üzüntüye kapılanlara sakinlik, güven ve umut mesajı vermek istiyorum. Çünkü ülkemize güveniyoruz ve kendimizden gurur duyuyoruz. İspanya bu yolda kararlılıkla ve sakin bir şekilde ilerlemeye devam edecektir. Hepimizin arzu ettiği bu en iyi İspanya yolunda Katalonya da olacaktır."


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