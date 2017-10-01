İspanya'da yaralı sayısı 844'e yükseldi

01.10.2017 23:54:05

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İspanya'da referandum gerginliği devam ederken, Katalonya Sağlık Bakanlığı polis müdahalesinde 844 kişinin yaralandığını bildirdi.İspanya'da referandum gerginliği devam ederken, Katalonya Sağlık Bakanlığı polis müdahalesinde 844 kişinin yaralandığını bildirdi.Öte yandan Katalonya yerel hükümeti, İspanya hükümetinin tüm çabalarına rağmen 2.2 milyon Katalan seçmen sandık başına gitti. Barselona'da polis ile seçmen arasında çatışma çıkarken, polisin plastik mermi kullandığı olaylarda yaralananlar oldu.İspanya İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 12 polis memurunun yaralandığı ve 3 kişinin de tutuklandığı bildirildi. Ayrıca yapılan açıklamada 92 seçim merkezinin de kapatıldığı belirtildi.