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İsmet Özel’den ‘Risale-i Nur Türkçesi’ tepkisi

Şair İsmet Özel, İstiklal Marşı Derneği’nde verilen bir sohbetinde, Bediüzzaman Said Nursi’nin eseri Risale-i Nur külliyatında kullanılan Türkçe'ye ilişkin eleştirilerini dile getirdi. Özel, Risale-i Nur’un kötü bir Türkçe ile yazıldığını ileri sürdü

2022-07-20 18:56:38

Özel, dinleyicilerine hitabında, “Ben öteden beri Risale-i nur okuyan insanlara hayret etmişimdir. Bu kadar kötü bir Türkçeye tahammül ediyorsa insanlar, demek ki, hiçbir şey anlamamayı peşin olarak kabul etmişler demektir” ifadelerini kullandı

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