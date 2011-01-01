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İsmail Numan Elçi


İsmail Numan Elçi, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden mezun oldu.

Yüksek lisansını Hochschule Bremen'de Avrupa Çalışmaları alanında tamamladı.

Doktorasını Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde Mısır'da Devrim ve Karşı-Devrim Sürecinde İç ve Dış Aktörlerin Rolü: 2011-2015 başlıklı teziyle bitirdi.

Kahire Üniversitesi'nde misafir araştırmacı olarak çalıştı.

'Mısır Devrimi Sözlüğü' isimli kitabını yayınladı.

Türkiye Ortadoğu Çalışmaları Dergisi ve Ortadoğu Yıllığı dergisinin editörlüğünü yaptı.

Sakarya Üniversitesi Ortadoğu Enstitüsü (ORMER) Müdür Yardımcısı, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi ve SETA Dış Politika masası araştırmacısı olarak çalıştı.

 

 

 



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