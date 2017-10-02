İsmail Kahraman: Görüşmede genel temenniler ve yeni dönem konuşuldu

02.10.2017 06:32:25



TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Meclis'te resepsiyon sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yapılan görüşmeye ilişkin değerlendirmede bulunarak, genel temenniler ve yeni dönemin konuşulduğunu ifade etti. Bu görüşmenin tabii bir şey olduğunu anlatan Kahraman, "Öğlen bir araya geliş, genel kurul toplantısı, akşam bir araya geliş resepsiyon. Bunda bir şey yok" dedi.





