İsmail Demir paylaştı: 'ANKA- Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'ANKA- Şimşek' entegrasyonunun başarıyla yapıldığını açıkladı. 17.06.2022 22:07:55 Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; 1 Yenilikçi teknolojiler alanında durmadan çalışmaya devam ediyoruz. 2 Sayılı ülke tarafından çalışılan hareketli platformdan başka bir hareketli platform bırakılması, kontrol edilmesi ve güvenli şekilde geri alınması ülkemizde başarıyla gerçekleştirildi. 3 ANKA İHA'ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli #ŞİMŞEK dronumuz istenilen bölgeye bir çok kez başarıyla bırakıldı. 4 İHA platform geliştirmesi yanında İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz. 5