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İsmail Demir paylaştı: 'ANKA- Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldı

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, 'ANKA- Şimşek' entegrasyonunun başarıyla yapıldığını açıkladı.

İsmail Demir paylaştı: 'ANKA- Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldı
17.06.2022 22:07:55
İsmail Demir paylaştı: 'ANKA- Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldı
Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;
 
 
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İsmail Demir paylaştı: 'ANKA- Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldı
Yenilikçi teknolojiler alanında durmadan çalışmaya devam ediyoruz.
 
2
İsmail Demir paylaştı: 'ANKA- Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldı
Sayılı ülke tarafından çalışılan hareketli platformdan başka bir hareketli platform bırakılması, kontrol edilmesi ve güvenli şekilde geri alınması ülkemizde başarıyla gerçekleştirildi.
 
 
3
İsmail Demir paylaştı: 'ANKA- Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldı
ANKA İHA'ya entegre edilen ve farklı faydalı yükleri taşıma kabiliyetli #ŞİMŞEK dronumuz istenilen bölgeye bir çok kez başarıyla bırakıldı.
 
4
İsmail Demir paylaştı: 'ANKA- Şimşek' entegrasyonu başarıyla yapıldı
İHA platform geliştirmesi yanında İHA üzeri kabiliyetlerin artırılmasına yönelik çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz.
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