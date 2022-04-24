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Yenişehirliler iftarda buluştu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yenişehir ilçesinde düzenlenen iftar programı yüzlerce Yenişehirliyi aynı sofra etrafında buluşturdu.

2 Saat Önce
2022-04-24 17:35:56
Yenişehirliler iftarda buluştu

Ramazan ayının manevi iklimini düzenlediği programlarla tüm şehirde yaşatan Bursa Büyükşehir Belediyesi, geleneksel iftar programını bu kez Yenişehir İlçesi Çınarlı Camii önünde düzenledi. İlçe halkının yoğun ilgi gösterdiği programa Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanvekilleri Süleyman Çelik ve Ahmet Yıldız, Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ve AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı. İftar öncesi Meddah ve Karagöz gölge oyunu gösterisi, çocuklara keyifli anlar yaşattı. Kur'an-ı Kerim tilavetinin okunduğu programda, akşam ezanıyla birlikte vatandaşlar hep birlikte oruçlarını açtı.

İftar sonrası konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Ahmet Yıldız, "Pandemi nedeniyle Ramazan geleneklerimizi yaşayamamıştık. İftarları, sahurları, mahyaları, manileriyle Ramazan'ın huzurlu atmosferini birlikte idrak etmeyi çok özlemiştik. Ramazan ayının şehrimiz, ülkemiz ve İslam alemi için birlik ve beraberliğin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum" dedi.

Yenişehir Belediye Başkanı Davut Aydın ise, "Rabbime şükürler olsun nasıl Recep ve Şaban ayına eriştirdiyse, bizlere Ramazan ayını da gösterdi. Rabbim inşallah Kadir Gecesi ve bayrama da yetişmemizi nasip etsin. İlçemizdeki bir çok çalışmada olduğu gibi bu yemekte de katkısı olan ve rahatsızlığı nedeniyle aramızda bulunamayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyor ve acil şifalar diliyorum" diye konuştu. .

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