YediHilal Derneği'nden

Yedi Tepeden Yedi Kıtaya hilalin değerlerini taşımayı gaye edinen YediHilal'in bu yıl 8'incisini düzenlediği Medine usulü iftar programına yoğun ilgiyle katılım gerçekleşti. Gösterişli sofraların görüntüsünden uzakta, oldukça samimi bir ortamda gerçekleşen Şehzadebaşı Cami avlusundaki program, Kuran'ı Kerim tilavetiyle başladı. Programda konuşan YediHilal Başkanı Salim Sarıyıldız, iki yıldır bu güzel ortamlardan uzak kalmıştık Cenabı Hakk'a şükürler olsun ki yine bir aradayız. Hepiniz hoş geldiniz, safalar getirdiniz.

Bu yıl farklı olarak şurada cami haziresinde Üstad Sezai Karakoç da medfun bulunuyor. Bizler bu seneki bu güzel cami buluşmamızı, bu feyz ve bereket ortamını, onun aziz ruhuna da dua ederek, fatihalar okuyor, onu ve ortaya koyduğu eşsiz Diriliş mücadelesini, mefkuresini, duruşunu anarak idrak etmek istiyoruz” dedi.

Sarıyıldız, “bugün geldiğimiz noktada elhamdulillah Türkiye genelinde pek çok noktada bu sofralar YediHilal teşkilatları ve kardeş birçok vakıf dernekçe kuruluyor. YediHilal artık 65 noktada bu milletin gençliğiyle omuz omuza çalışmalarını yürütüyor. Yine aynı şekilde 142 üniversite teşkilatıyla kampüste, alanlarda hakkın ve hakikatin sesini yükseltme gayreti içerisinde. Rabbimize ne kadar şükretsek azdır.” ifadelerini kullandı.

Ardından şu sözleri ekleyerek konuşması tamamladı: “Bu güzel ortamda modern zamanlara inat mescidlerimizle dolayısıyla ruh köklerimizle ve geleneğimizle kurduğumuz bağı Mescid-i Aksa bahçesinde direnen, ümmetin yüz akı, ümmetin onurunun da bekçisi yiğit gençlere ithaf ediyoruz. İftarımızı onları selamlayarak bitirmek istiyorum.

Selam geleneklerini, değerlerini, kutsallarını, emanetlerini yaşatanlara ve sahip çıkanlara, selam siyonizme canları pahasına cami bahçesinde direnen yiğitlere olsun.”

YediHilal yönetim kurulu üyesi Muhammed Kayışkanat hocanın eşliğinde dua faslına geçildi. Davetliler ezan okunmasıyla beraber, yere kurulan iftar sofrasında Mescid'i Nebevi'deki gibi oruçlarını açtı.

Çorba, pilav, kavurma, yoğurt, tatlı, zemzem ve hurma ikram edildi.

Sehzadebaşı Cami'sinde kılınan akşam namazının ardından program sona erdi.

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