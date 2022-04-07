2022 yılının Ramazan ayı 2 Nisan Cumartesi günü başladı. Oruç tutan kimseler gün içinde farkında olmadan birtakım davranışlarda bulunabilmektedir. Bu davranışlardan birisi de tırnak yemek alışkanlığıdır. Oruçlu iken tırnaklarını yiyen kişiler oruçlarının bozulup bozulmadığını araştırmakta. Peki, tırnak yemek oruca zarar verir mi?

Tırnak yeme, çoğunlukla 3-4 yaşından itibaren başlayan bir tür davranış bozukluğu ya da dürtü kontrol bozukluğu olarak tanımlanabilir. Bu davranışı bilinçsiz olarak sergileyen birçok kişi bulunmaktadır. Ramazan ayında oruçlu iken tırnak yiyen kişiler, bu davranışlarının oruca olumsuz bir etkisi olacağından tedirgin olmaktadırlar. Bu nedenle "Tırnak yemek orucu bozar mı? Oruçluyken tırnak yemek orucu zedeler mi?" sorularının yanıtını merak etmekteler. İşte merak edilen haberin detayı…

Tırnak yemek oruca zarar verir mi?

Tırnak yemek orucu bozmuyor. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun 'tırnak yemek orucu bozar mı' sorusunu şu şekilde açıklıyor:

Tırnakları yemenden dolayı orucun bozulmaz. Et yemediğine göre ciddi bir şey ağzına girmiyor. Ama sen kendi kendine de ki; 'ben tırnaklarımı yiyince orucum bozuluyor.' Eğer bu sende bir refleks oluşturur da orucu devam ettirmek için tırnak yemeyi alıkoyuyorsa bu iyi bir şeydir. Eğer unutarak yaparsan zaten sorunlu değilsin. Bu nedenle yememek daha doğrudur ama orucunu bozmaz.

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