Teravih namazı tek başına kılınabilir mi?

Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsıdan sonra kılınan namazdır. Geçtiğimiz günlerde Ramazan ayına girdiğimizden dolayı birçok teravih namazları da kılmaya başladı. Teravih namazlarını kılmaya gidemeyen veya evde kılmak isteyen kişiler bu namazları tek başlarına kılıp kılamayacağını araştırıyor. Peki, teravih namazı cemaat olmadan kılınabilir mi?

Teravih, sözlükte “rahatlatmak, dinlendirmek” anlamındaki tervîha kelimesinin çoğulu olan terâvîh ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan namazı ifade eder. Dört rek‘atta bir dinlenme amacıyla biraz oturulduğundan (tervîha) teravih denmiştir. Teravih namazı camide cemaatle kılamayan kişiler tek başına nasıl kılabileceklerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Teravih namazı evde tek başına kılınabilir mi?

Teravih namazı hem kişinin tek başına kılabildiği hem de camide cemaatle kılabildiği bir namaz olmaktadır. Nafile namazların tek başına kılınması daha faziletli olduğu halde, teravih namazının cemaatle kılınması Hz. Peygamber (s.a.s.)'in uygulaması ile sabittir. Nitekim Hz. Peygamber teravih namazını birkaç defa cemaatle kıldırmış, ancak daha sonra farz olur düşüncesiyle cemaate kıldırmaktan vazgeçmiştir (Buhari, “Salatü't-Teravih”, 1; Müslim, “Müsafirin”, 177). Hz. Ömer halife olunca, halkın dağınık bir şekilde Teravih namazı kıldıklarını görüp, tekrar cemaatle kılınmasının daha hoş olacağını düşünmüş ve ashapla istişare ederek bu namazın yeniden cemaatle kılınmasını başlatmıştır. Halkın vecd içinde bu namazı kıldıklarını görünce, “ne güzel bir adet oldu” diyerek memnuniyetini belirtmiştir (Buhari, “Salatü't-Teravih”, 1). Hz. Ali de, bu uygulama sebebiyle “Ömer mescitlerimizi Teravihin feyziyle nurlandırdığı gibi, Allah da Ömer'in kabrini öyle nurlandırsın” diye dua etmiştir (el-Mutteki el-Hindi, Kenzu'l-Ummal, XII, 576).

Teravih namazı kaç rekattır?

Teravih namazı camilerde genellikle 20 rekat olarak kılınmaktadır. 4 rekatta bir selam verilerek kılınana teravih namazı 5 selamda tamamlanır. Teravih namazı yatsı namazının ardından vitir namazından önce kılınır. Böylelikle yatsı, teravih ve vitir namazı ile kılınan rekat sayısı 33 olur. .