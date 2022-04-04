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Tam 1 kilometre! Bu sofranın başı var sonu yok

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen iftar programında 4 bin kişi aynı sofrada iftar yaptı. İftar sofrasının uzunluğu yaklaşık 1 kilometreyi buldu.

1 Saat Önce
2022-04-04 01:01:16
Tam 1 kilometre! Bu sofranın başı var sonu yok

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen iftar yemeğinde buluşan vatandaşlar, 1 kilometrelik sahil şeridini doldurdu.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından ‘Gönül Sofraları' ismiyle geleneksel hale getirilen iftar yemeğinde bir araya gelen binlerce vatandaş birlikte oruçlarını açtı.

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Şehrin Altınova Mahallesi'ne yeni kazandırılan Gazi Hasan Paşa ve Bülent Ecevit Parklarında düzenlenen iftar yemeğinde bir araya gelen 4 bin Süleymanpaşalı, sahil şeridini çevreleyen bir kilometrelik yolda hep birlikte oruçlarını açtı.

İlahi ve musiki dinletisi eşliğinde gerçekleşen iftar yemeğinde vatandaşlar açık havada iftarlarını yaptılar. Binlerce vatandaşın aynı masada bir araya gelerek oluşturdukları dev iftar sofrası, dron ile havadan görüntülendi.

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İftar gecesinde konuşan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, şu ifadelere yer verdi:

“Sahil parkımızda Süleymanpaşalılar ile gönül sofralarında bir araya geldiğim için çok mutluyum. İnşallah, bu Ramazan ayının sonunda bayramın hemen arkasından Altınova Mahallesi'ne çok yakın olan kısmında Millet Bahçesi çalışmalarımız başlıyor. İnşallah, seneye bir dahaki Ramazan'da Millet Bahçesi'nde güzel bir iftar açacağız. Bugün burada yaklaşık 4 bin kişiyiz. İnşallah o gün, çok daha kalabalık bir şekilde gönül sofralarında buluşacağız.Hayırlı ramazanlarınız olsun.” AA .

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