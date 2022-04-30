Suudi Arabistan: Ramazan Bayramı pazartesi günü kutlanacak

Suudi Arabistan, Katar, Kuveyt, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Yemen, Ramazan Bayramı'nı pazartesi günü kutlayacak.

Suudi Arabistan Yüksek Mahkemesi yaptığı açıklamada, hilalin bugün (cumartesi) görülemediğini, yarın (pazar) ise ramazan ayının bittiğini açıkladı.

Açıklamada, pazartesi gününün şevval ayının ve Ramazan Bayramı'nın ilk günü olduğu belirtildi.

Katar, Kuveyt, BAE, Irak Sünni Vakfı ve Yemen'de de yetkili merciler tarafından yapılan açıklamalarda, ramazan ayının son günü olarak 1 Mayıs Pazar gününün tespit edildiği ve 2 Mayıs Pazartesi günü ise şevval ayının ilk günü, yani bayram olduğu duyuruldu. AA .