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Serdar Tuncer: Ramazan, emanet şuurunu fark ettirmek içindir

Şair ve Yazar Serdar Tuncer, konuk olduğu Bağcılar Belediyesi’nin söyleşi programında hem Ramazan üzerine sohbet etti hem de gündemdeki konuları değerlendirdi. Hayatta hiçbir şeyin bizim olmadığını her şeyin emanet olduğunu söyleyen Tuncer, “İnsan oruçluyken malın emanet olduğunu fark eder. Ramazan biraz da bunun için gelir. Emanet şuurunu fark ettirmek içindir” dedi.

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Google News - Timeturk
25.04.2021 15:58:00
Serdar Tuncer: Ramazan, emanet şuurunu fark ettirmek içindir

Bağcılar Belediyesi'nin online gerçekleşen “Ramazan Bağcılar'da farklı yaşanır” adlı etkinliği sevilen isimleri ağırlamaya devam ediyor. Sosyal medya üzerinden yapılan canlı yayın programının son konuğu ise şair ve yazar Serdar Tuncer oldu. Tuncer, söyleşiye Necip Fazıl Kısakürek'in “O Var” isimli şiirini okuyarak başladı. Sohbetin büyük bir bölümünü bu şiir üzerinden anlatan Tuncer, “Şair burada ‘Allah var dert etme' diyor. Bir şey yaptın güzel oldu. ‘Ben yaptım' deme ‘O yaptı' de. Sebepler vardır ama işleri yapan Allah'tır. İnsan zannediyor ki; can benim, evlat benim, araba benim, ev benim, ömür benim. Benim diyebilmem için önce sen senin olman lazım. Sen senin değilsin. İnsan kendisine ait değil başkasının. Yerde ne varsa hepsi O'nundur. İnsanın bir şeye benim demesi kadar büyük bir yanılgı yeryüzünde yoktur. Mallar, iş, araba ve benzeri her ne varsa hepsi dünyanın süsü. Hiçbir şey benim değil. Ben de benim değilim. İnsan oruçluyken malın emanet olduğunu fark eder. Ramazan biraz da bunun için gelir. Emanet şuurunu fark ettirmek içindir” dedi. İnsanın Ramazan'da kendisiyle yüzleştiğini de ifade eden Tuncer, “Çok önemli bir vaktin içindeyiz. Kıymetini bilenlerden eylesin Rabbim. Seneye Ramazan olacak ama belki biz olamayacağız. Bu anın değerini bilelim” diye konuştu.

Ermeni soykırımı sözlerine tepki

Gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulunan Tuncer, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları için “Ermeni soykırımı” sözleri için “Biz içeride sağlam durursak sorun olmaz. Kendisi 20 sene sonrayı görmeyecek bir ülke benim yüzyıl önceme dair siyasi maval okuyor. Çok kıymeti harbiyesi yok” açıklamasını yaptı. Tuncer, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Kuzey Irak'ta terör örgütü PKK'ya karşı havadan ve karadan başlattığı Pençe-Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatı için de; “Operasyonlar Allah'a şükür iyi gidiyor. Allah askerimizi muvaffak etsin muzaffer eylesin” dedi.

Asr-ı Saadet'i anlatan dizi yapacak

Tuncer, programının kapanışını; kurduğu My Mecra isimli youtube kanalında yayınlayacağı bir Asr-ı Saadet'i anlatan 30 bölümlük bir dizi yapmak istediği müjdesini vererek bitirdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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