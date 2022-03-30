“Ramazan diyet ayı değil niyet ayıdır”

Prof Osman Müftüoğlu Ramazan'la ilgili 3 mühim tavsiyede bulundu.

Ramazanla birlikte “iftar-sahur” ritmine odaklanan yeni hayatımız, değişen beslenme planı ve uyku düzenimiz kronobiyolojimizde de bazı farklılaşmalara yol açar.

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu Ramazan'la ilgili 3 önemli tavsiyeyi dile getirdi. İşte Müftüoğlu'nun o tavsileleri;

1. İftar sofralarını ifrat sofraları haline getirmeyin! (Ölçüyü kaçırmayın)

2. Bu mübaret ayın diyet ayı değil niyet ayı olduğunu unutmayın!

3. Sahurun kıymetini bilin! Sahur yapmadan oruç tutmaya teşebbüs etmeyin!

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