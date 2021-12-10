Ramazan Bayramı ne zaman? 2022 ramazan bayramı tarihi

2022 Diyanet İşleri takvimine göre bu yıl ramazan 2 Nisan günü idrak edilecek. Peki ama ramazan sonu hangi güne denk geliyor? Ramazan bayramının ilk günü ne zaman? İşte 2022 ramazana dair merak edilenler...

Üç ayların sonunda müslüman alemini karşılayan ramazan bayramının detaylarını haberin içeriğinden öğrenebilirsiniz. Ramazan hangi güne denk geliyor? Ramazanda Peygamber efendimiz (s.a.v.) ne yapardı? İşte detaylar...

2022 ramazan bayramı ne zaman?

Ramazan bu yıl 2 Nisan Cumartesi gününe denk geliyor. Kadir Gecesi ise 27 Nisan Çarşamba günü idrak edilecek. Mayıs ayının birinci günü son bulan ramazanın ardından;

Ramazan Bayramı 1. Gün: 2 Mayıs Pazartesi



Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs Salı



Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 4. gün: 5 Mayıs Perşembe gününde denk geliyor.

Ramazan Bayramında Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Ne Yapardı?

Hz. Peygamber'in Ramazan bayramlarında musallâya çıkmadan önce hurma yeme âdeti bir sünnet telakki edilmiştir. Ramazan bayramlarının halk arasında "Şeker Bayramı" olarak anılmasının vesilesi ve tatlı ikram edilmesinin sebebi buradan doğar.

Genel olarak ramazan sonrasında temiz kıyafetler giyilir, çocuklar çeşitli oyun oynar; un, tereyağı ve bal veya hurma ezmesinden yapılan bazı tatlılar ikram edilirdi.

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