Teravih namazları koronavirüs nedeniyle bir süredir camilerde kılınmıyordu. Ramazan ayının yaklaşmasıyla birçok kişi bu yıl teravih namazlarının nerede kılınacağını araştırmaya başladı. Peki, 2022 Ramazan ayında teravih namazları camide kılınacak mı?

Türkiye koronavirüs süreci boyunca ikinci Ramazan ayını karşılıyor. İslam alemi, korona nedeniyle son Ramazan ibadetlerini özellikle de teravih namazlarını evlerinde kılmıştı. Kaldırılan önlemler sayesinde bu Ramazan'da camiler kapılarını açacak. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın yerleşkesinde düzenlenen 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'nda konuya ilişkin açıklamalarda bulundu. İşte merak edilen haberin detayları…

2022 Ramazan ayında Teravih namazları kılınacak mı?

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Başkanlığın yerleşkesinde düzenlenen 2022 Yılı Ramazan Ayı Faaliyetleri Tanıtım Programı'nda açıklamalarda bulundu. Erbaş, 2 yıl aradan sonra tekrar cemaatle teravih namazını kılmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlatarak, "Ancak bu süreçte devam eden tedbirlere hassasiyetlere riayet etmemiz lazım. Cami ve mescitlerimizde Başkanlığımızca alınan temizlik ve maske kullanımı gibi gerekli tedbirlerin uygulanmasına devam edilecek. Hastalık belirtileri taşıyan kardeşlerimizin cemaate katılmamalarını istirham ediyorum. Beş vakit namazda olduğu gibi teravih namazı da camilerimizde cemaatle kılınacak. Tüm aile fertlerimizle teravih namazına, sohbete ve mukabeleye katılarak ramazanın manevi havasını hep birlikte teneffüs edeceğiz. Camilerimiz ve Kur'an kurslarımızda mukabeleler okunacak. Camilerimizdeki mukabeleye katılamayacak olan vatandaşlarımız, ramazan ayı boyunca her gün Diyanet TV'de okunacak mukabeleleri takip edebilir." dedi. .