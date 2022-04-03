Müslümanlar bu yıl bir ay boyunca farz olan oruç ibadetini yerine getirecek, iftar ve sahur saatleri aralığında orucu bozan durumlardan uzak duracaklar. Peki, orucu bozmayan durumlar nelerdir?

Ramazan ayını önemli bir ay olmasının nedeni dinimizin temel ibadetlerinden olan orucun bu ay içinde tutulmasıdır. Yüce Allah Kur'an'da "…Kim Ramazan ayına ulaşırsa oruç tutsun" (Bakara suresi, 185. ayet) buyurarak, ramazan ayında oruç tutulmasını emretmektedir. Bu nedenle Müslümanlar ramazan ayı boyunca oruç tutarlar. Bu yıl oruç tutacak kişiler hangi durumların orucu bozmadığını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayı…

Orucu bozmayan şeyler nelerdir?

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek,

Göze katı veya sıvı ilaç koymak, ıslak lens takmak,



Gıybet etmek,



Rüyada ihtilâm olmak,



Diş çukuruna ilaç koymak,



Çiçek, kolonya veya parfüm koklamak,



Morfinsiz, iğnesiz diş çektirmek,

Oruçlu olduğunu unutarak yiyip içmek,

Ağza gelen kusuntunun geri gitmesi,

Oksijen tüpüyle ilaçsız suni hava vermek,

Orucu bozmaya niyet edip de bozmamak,

İstemeyerek ağız dolusu kusmak,

İsteyerek, zorlayarak biraz kusmak,

Sahurda tokluk veren ilaçlar kullanmak,

Hanımını öpenin orucu, mezi gelse de bozulmaz. Öperken şehvetlenip cünüp olursa bozulur.

Akupunktur kullanmak orucu bozmaz. Akupunkturun sadece iğnesi giriyor, vücudun içine bir şey zerk edilmiyor.

Oruçlunun ağzına gözyaşı veya ter girerse, bir iki damla gibi azsa, orucunu bozmaz, çünkü bundan korunmak zordur. Çok olur da tuzluluğunu ağzının her yerinde duyar ve yutarsa orucu bozulur. Yutmayıp tükürürse bozmaz. .