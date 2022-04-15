Oruç fidyesi ne demektir? Oruç fidyesi nasıl ödenir?

Ramazan ayı, Hz. Peygamber'in (s.a.v) mübarek bir ay olarak müjdelediği bir aydır. İnanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutan kişinin geçmiş günahlarının bağışlanacağı (Buhârî, Savm, 6) müjdesi Efendimiz tarafından verilmiştir. Sağlık veya başka nedenlerden dolayı Ramazan ayının orucunu tutamayan kişiler, orucun fidyesini nasıl ve ne şekilde vereceğini merak etmekte. Peki, Ramazan orucunun fidyesi nasıl verilir?

Ramazan ayında oruç tutmak İslam dininin farzlarından biridir. Müslümanlar her Hicri yılın Ramazan ayıda oruç tutarlar. Ramazan ayı bu sene 2 Nisan'da başladı. Ramazan ayında oruç ibadetini yerine getiremeyen vatandaşlar, oruç borcunu nasıl ödeyeceklerini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

Oruç fidyesi ne demek?

Fidye, bazı ibadetlerin eda edilmemesi ya da edası sırasında birtakım kusurların işlenmesi hâlinde ödenen dînî-malî yükümlülüktür. İbadetlerle ilgili fidye, oruç ve hacda söz konusudur. İhtiyarlık ve şifa ümidi olmayan bir hastalık sebebiyle oruç tutamayan ve daha sonra da kaza etmesi mümkün olmayan kimse, oruç tutamadığı her güne karşılık bir fidye öder.

Oruç fidyesi nasıl ödenir?

Oruç ibadetinin eda edilememesi sebebiyle ödenen maddi bedeli ifade eder. Bir fidye, bir kişiyi bir gün doyuracak yiyecek miktarı veya bunun ücretidir. Bu da “sadaka-i fıtır” ile aynı miktarı ifade eder. Bu, fidyenin asgari ölçüsü olup imkânı olanlar kendi hayat standartlarına uygun olarak daha fazla verebilirler. Kur'an-ı Kerim'de, ”Oruç tutmaya güç yetiremeyenler, bir fakir doyumu kadar fidye öder.” (Bakara, 2/184) buyurulmaktadır.



Oruç fidyesi Ramazan'ın başlangıcında verilebileceği gibi Ramazan'ın içinde veya sonunda da verilebilir. Fidyelerin tamamı bir fakire topluca verilebileceği gibi, ayrı ayrı fakirlere de verilebilir. Fidye verirken bir fidye miktarının bölünmeden bir fakire verilmesine dikkat edilmelidir. Mesela 15 TL fidyenin yarısı bir fakire diğer yarısı da başka bir fakire verilmemeli; 15 TL'nin tamamı bir fakire verilmelidir.

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