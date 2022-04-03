DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
İhracatçılardan buğday açıklaması
Rize imsakiye 2022 | Rize'de akşam ezanı saat kaçta okunuyor? Rize iftar vakti | Rize ramazan vakitleri
Trabzonspor - Beşiktaş maçını canlı izle! Süper Lig
Libya'da Mehmetçik'ten ilk iftar
Rusya'dan liderler zirvesiyle ilgili kritik açıklama
Irak, Türkiye'den elektrik ithal etmek için harekete geçti
TFF 2. Lig'de 33. hafta oynanan maç sonuçları
Kasımpaşa ligde üst üste 4. galibiyetini aldı
Ordu’da karar verildi; Şehir taşınıyor
'Herşeyi devletten beklemek kerizliktir'
Nagehan Alçı'dan Fatih Altaylı'ya 'Taksim' eleştirisi
İETT şoförüne saldıran oyuncu Burak Yörük'ten ilk açıklama!
Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçecek
Mısır ve Rum yönetimi uzlaştı
Dağdan kopan kaya parçaları Doğu Ekspresi ulaşımını aksattı

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

BURSA

19:36

05:12
19:36
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:21

04:57
19:21
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:04

04:41
19:04
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

18:47

04:23
18:47
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:36

04:19
18:36
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:37:00

İftar vakti

ANKARA

19:21

04:57
SAHUR
19:21
İFTAR

TIMETURK / RAMAZAN / Libya'da Mehmetçik'ten ilk iftar

Libya'da Mehmetçik'ten ilk iftar

Türkiye ile Libya arasında imzalanan Askeri ve Güvenlik İş Birliği Mutabakat Muhtırası kapsamında Libya'da görev yapan Mehmetçikler, Hums kentinde ilk iftarını yaptı.

1 Saat Önce
2022-04-03 17:07:08
Libya'da Mehmetçik'ten ilk iftar

Libya Görev Grup Komutanlığı (LGGK) Hums Müşterek Deniz Eğitim Merkezinde görevli Mehmetçikler, Türkiye'den ayrı kaldıkları ilk iftarlarında ramazan ayı mesajı gönderdi.

Hums Müşterek Deniz Eğitim Merkezi Komutanı Albay Yetkin Koçaş, LGGK deniz unsurları olarak Türkiye'den çok uzakta mübarek ramazan ayına kavuşmanın ve ilk iftarı yapmanın tarifsiz mutluluğu içinde olduklarını söyledi.

20220403_2_52938509_75465988

Aziz Türk milletinin ve kardeş Libya halkının mübarek ramazan ayını kutlayan Albay Koçaş, "Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarihsel yapısına ve geleneklerine bağlı olarak her şartta ve her koşulda, kendisine tevdi edilen görevleri başarmak için azami gayret göstermiş ve hak ettiği zaferler ile Türk milletini onurlandırmıştır. İşte yine bu ruh ve azimle bizler görevine hazır beklerken, ramazan ayının coşku ve bereketini sevdiklerimizle paylaşıyoruz" dedi.

"Şu anda ramazan ayının ilk iftarını yapmakta olduğumuz Libya'da ülkemi ve milletimi temsil etmenin onur ve heyecanını yaşıyorum." diye konuşan Deniz Piyade Uzman Çavuş Mehmet Hasan Baş, Türk milleti ile dost ve kardeş Libya halkının ramazan ayını kutladığını söyledi.

20220403_2_52938509_75465994

Astsubay Kıdemli Başçavuş Mehmet Lale ise başta şehit ve gazi yakınları olmak üzere tüm Türk milleti ile dost ve kardeş Libya halkının ramazan ayını kutladığını ifade etti.

Lale şunları ifade etti:

20220403_2_52938509_75465993

"Dostlukların sevgiyle beslendiği, gönüllerin sevgiyle dolup taştığı mübarek ramazan ayına girmenin heyecanı, bu yıl ülkemizden ve sevdiklerimizden ayrı olmanın duygularıyla harmanlanmış ve bir başka anlam kazanmıştır."

Hums Müşterek Deniz Eğitim Komutanlığı, Libya ve Türk Silahlı Kuvvetleri arasındaki mevcut dostluk ve iş birliği alanlarının geliştirilmesi ve Libya Deniz Kuvvetleri personelinin ihtiyaç duyduğu eğitim desteğinin sağlanması amacıyla Hums kentinde 25 Ağustos 2020'den bu yana faaliyetlerini sürdürüyor. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş