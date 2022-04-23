DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Kur'an'ı tahta levhalar üzerinden öğreniyorlar
Sarıyer'de ormandaki kuyuda cesedi bulundu
Peribacasından şehir: Kayaşehir
Ukrayna'nın Odesa şehrine füze saldırısı: 5 ölü, 18 yaralı
3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi alınacak
Afara ne demek? TDK'ya göre Afara kelimesinin anlamı nedir?
Zeytin çekirdeğinden Türk kahvesi üretildi
Konuşanlar Cemre ve Zeynep kimdir?
Hangi aylar 30, hangi aylar 31 çeker?
İmam Muhsin Kara kimdir? Muhsin Kara hangi camide görevli?
TESK: Piyasa fiyatlarıyla hamur gibi oynuyorlar
2022 Anneler Günü ne zaman? Hangi güne denk geliyor
Dünya rekortmeni Ecrin Mart, U15 Milli Takımı'nda
Uluçınar Hastanesi gerçekte var mı? Kasaba Doktoru dizisi Uluçınar Hastanesi nerede?
'Beni kimse dolandıramaz' diyen öğretmeni dolandırdılar

TIMETURK / RAMAZAN / Kur'an'ı tahta levhalar üzerinden öğreniyorlar

Kur'an'ı tahta levhalar üzerinden öğreniyorlar

Batı Afrika ülkesi Benin'in kırsal bölgelerinde çocuklar, Kur'an-ı Kerim okumayı tahta levhalar üzerinde yazan ayetlerden öğreniyor.

6 Dakika Önce
2022-04-23 19:50:18
Kur'an'ı tahta levhalar üzerinden öğreniyorlar

Ülkenin kuzey bölümünde yer alan kırsal alanlarda yaşayanlar, temiz su kaynakları bulmakta büyük sıkıntı çekerken, birçok hastalık ve sorunla da baş etmeye çalışıyor.

kuran_1

Çocuklar da yokluk içinde kavurucu sıcaktan korunmak için üzeri kamışlarla kapatılan toprak zeminde Kur'an-ı Kerim eğitimi alıyor. Kur'an-ı Kerimleri ve defterleri olmayan öğrenciler, tahta levhalara yazılan ayetleri ezberleyerek eğitim görüyor.

b1_2

Bölgede yaşayan Aboubakari Salıhou Samade, AA muhabirine, ülkedeki öğrencilerin maddi imkansızlıklar nedeniyle birçok sorunla karşılaştıklarını söyledi.

b2_1

Kırsal bölgelerde elektrik olmadığını dile getiren Samade, su kuyularında bulunan jeneratörler sayesinde bazı köylerde ilk ampulün yandığını belirtti.

b3_1

Özellikle başkente uzak bölgelerde Kur'an öğrenmek isteyen çocukların zor şartlarda eğitimlerini sürdürdüğünü anlatan Samade, "Ayetleri Kur'an-ı Kerim olmadan ezberlemeye çalışıyorlar. Yüzlerce, binlerce Müslüman kardeşimiz tahta levhalarda yazan ayetlerle Kur'an'ı öğrenmeye çalışıyor." diye konuştu. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş