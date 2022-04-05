İzmir ezan vakti ne zaman? İzmir’de iftar ne zaman açılıyor?

Ramazan ayının İslam alemi için anlamı oldukça büyük. Çünkü Kur'an-ı Kerim'in ayetler halinde indirilmeye başlandığı ay Ramazan ayıdır. Ayrıca Ramazan ayında Müslümanların oruç tutması Allah tarafından farz kılınmıştır. İzmir ilinde oruç tutan kişiler oruçlarını açmak için akşam ezanının okunmasını beklemekte. Peki, İzmir’de akşam ezanı ne zaman okunuyor? İzmir akşam saati kaçta okunuyor?

Hicri takvime göre senenin 9. ayı olan Ramazan ayında Müslümanlar 30 gün boyunca oruç tutacak. Bilindiği gibi oruç sahur ile başlayıp iftar ile sona ermektedir. İftar saati ise akşam ezanına göre belirlenmektedir. Her ilin akşam ezanı farklı okunduğundan dolayı oruç tutan kişiler oturdukları ilin iftar saatini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

İzmir ezan vakitleri nelerdir? İzmir sahur ve iftar vakitleri nelerdir?

Ramazan ayında nasıl tesbih çekilir?

Ramazan ayının 1 ve 10. Günleri arasında günde 100 defa Ya Erhamerrahimin tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iman edenlerin en merhametlisi) anlamına gelir.

Ramazan ayının 11 ve 20. Günleri arasında günde 100 defa Ya Gaffarez Zünü tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey günahları bağışlayan) anlamına gelir.

Ramazan ayının 21 ve 30. Günleri arasında günde 100 defa Ya Atikarrikab tesbihi çekilir. Bu tesbih (Ey iyileri koruyan) anlamına gelir. .