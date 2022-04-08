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TIMETURK / RAMAZAN / İzmir’de Ramazan pidesi kaç lira? 1 Ramazan pidesi İzmir’de kaç TL?

İzmir’de Ramazan pidesi kaç lira? 1 Ramazan pidesi İzmir’de kaç TL?

Ramazan ayı denildiğinde sofraların olmazsa olmazı Ramazan pidesi akıllara gelir. Ramazan ayına özel olarak çıkarılan Ramazan pidesinin fiyatı birçok kişinin gündeminde bulunmakta. Peki, İzmir’de Ramazan pidesi kaç lira? 1 Ramazan pidesi İzmir’de kaç TL?

2 Saat Önce
2022-04-08 14:11:52
İzmir’de Ramazan pidesi kaç lira? 1 Ramazan pidesi İzmir’de kaç TL?

Ramazan pidesi eşşiz lezzetiyle Ramazan ayına özel bir ekmek çeşididir. Ramazan ayının vazgeçilmezi Ramazan pidesi fırınlarda yerini alırken pidenin fiyata merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayı…

İzmir Ramazan pidesi kaç TL oldu?

İzmir'de 350 gram Ramazan pidesi 6 liradan satılacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden itibaren geçerli olacak. Ramazan ayının vazgeçilmezlerinden olan pidenin fiyatı İzmir'de belirlendi. Bu sene 350 gram olarak belirlenen ramazan pidesi 6 liradan satışa sunulacak. Fiyatlar, Ramazan ayının ilk gününden (2 Nisan) itibaren geçerli olacak. Geçtiğimiz yıl 250 gram olarak satılan Ramazan pidesi, 3 TL olarak belirlenmişti.

Ramazan Bayramı ne zaman 2022?
Ramazan Bayramı 1. Gün 2 Mayıs 2022 Pazartesi

Ramazan Bayramı 2. Gün: 3 Mayıs 2022 Salı

Ramazan Bayramı 3. Gün: 4 Mayıs 2022 Çarşamba

2022 Kadir gecesi ne zaman?

2022'de 27 Nisan tarihinde idrak edilecek olan Kadir Gecesi, 27 Nisan akşamı teravih namazının ardından başlar ve gecenin geç saatlerine kadar devam eder. .

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