İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan yardımı başvurusu nasıl yapılır 2022?

Ramazan ayına günler kala vatandaşlar, İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan yardımı başvurusunun nasıl yapıldığı merakta etmeye başladı. İftar ve sahur sofralarında vatandaşların en temel gereksinimi olan beslenme ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için hazırlanan erzak kolilerinden vatandaşların nasıl yararlanabileceği ihtiyaç sahipleri tarafından araştırılmakta. Peki, 2022 İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan yardımı başvurusu nasıl yapılır?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ramazan ayında da ihtiyaç sahiplerine destek vermeye devam ediyor. Ramazan yardımı için hazırlanan erzak kolileri, ihtiyacı olan vatandaşlara verilmektedir. Bu kapsamda özellikle Ramazan ayı içerisinde hiçbir vatandaşın gıda ihtiyacı doğmaması için muhtaç durumda olan hanelere bu yardım ulaştırılmaktadır. Bu yardımdan faydalanmak isteyen kişiler nasıl başvura yapabileceğini araştırmakta. İşte merak edilen haberin detayı…

İzmir Ramazan yardımı başvurusu nasıl yapılır 2022?

İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olan https://him.izmir.bel.tr adresi üzerinden vatandaşlar erzak kolisi yardımına başvurabilmektedirler. Verilen bağlantı adresine tıkladıktan sonra vatandaşların karşısına bir yönlendirme ekranı çıkmaktadır. Bu ekranda destek paketi seçeneği tercih edilmeli ve vatandaşlar oradan başvurularını gerçekleştirmelidir.

Bunun yanı sıra vatandaşlar doğrudan belediye binasına giderek de başvurular hakkında bilgi alabilmektedirler. Burada yer alan form eksiksiz ve doğru biçimde doldurulmalıdır. Ayrıca sosyal hizmetler müdürlüğü ile de görüşerek ramazan kolisi erzak yardımına ulaşabilmek mümkündür.

Ramazan yardımı kimlere verilir?

Erzak kolisi yardımından yararlanacak kişilerin asgari ücretin 1/3 oranında veya altında bir maddi durumunun bulunması gerekmektedir. Bunun yanı sıra kimsesiz ve yardıma muhtaç olan yaşlılara da erzak kolisi yardımı ulaştırılmaktadır. Dul kalmış kadınlara ve dul kalmış çocuk sahibi kadınlara da yardım ulaştırılmaktadır. Şehit ve gazi yakınları, hane başına düşen gelir asgarinin altında kalan vatandaşlar ve engelli bireylere de ramazan erzak yardımı yapılmaktadır. Engelli bireylerin ve diğer bahsi geçen kişilerin durumlarını kanıtlar nitelikte bir belge ile başvurularını iletmeleri gerekmektedir. .