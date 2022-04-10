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TIMETURK / RAMAZAN / İstanbul, İzmir ve Ankara’da iftar saati ne zaman?

İstanbul, İzmir ve Ankara’da iftar saati ne zaman?

Ramazan ayı bu yıl 2 Nisan 2022 tarihinde başladı. Ramazan boyunca oruç ibadetini hakkıyla yerine getirmek isteyen vatandaşlar sahur ve iftar saatlerine uyarak ibadetlerini yerine getirmekte. Peki, İstanbul, İzmir ve Ankara’da akşam ezanı saat kaçta okunacak?

2 Saat Önce
2022-04-10 14:50:46
İstanbul, İzmir ve Ankara’da iftar saati ne zaman?

Dünyada ki tüm Müslümanlar Ramazan ayını oruçla geçirmektedirler. Oruç sahur ve iftar vakitleri arasında tutulduğundan dolayı oruç tutacak kişiler sahur ve iftar vakitlerini merak etmekte. İşte bazı büyük şehirlerin sahur ve iftar vakitleri…

İstanbul sahur ve iftar vakitleri

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Ankara sahur ve iftar vakitleri

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İzmir sahur ve iftar vakitleri

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Oruçnasıl niyet edilir?

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim.

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