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İsrail medyası: 30 bin Yahudi Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyecek

İsrailli kaynaklar, Ramazan ayının 27-28'inci gecesinde 30 bini aşkın Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyeceğini bildirdi.

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06.05.2021 16:41:08
İsrail medyası: 30 bin Yahudi Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyecek

İsrailli kaynaklar, Ramazan ayının 27-28'inci gecesinde 30 bini aşkın Yahudi yerleşimcinin Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleyeceğini ileri sürdü.

İbranice yayın yapan Kanal 13'ün haberine göre İsrail polisi, Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemesi beklenen 30 bin Yahudi yerleşimciyi korumak için önlemler almaya başladı.

Bu kapsamda Ramazan'ın 28'inci gecesinde Filistinlilerin Mescid-i Aksa'ya Şam Kapısı'ndan girmesine engel olunacağı bildirildi.

Bölgede bir süredir İsrail'in yıkım ve tahliye planlarıyla artan gerilimin söz konusu baskınla beraber doruğa çıkmasından endişe ediliyor.

Bölge kaynakları, Yahudi yerleşimcilerin bir süredir söz konusu baskına hazırlandığını ve bu girişimin son yılların en kapsamlı baskını olacağını vurguluyor.

Yahudi yerleşimciler, İsrail işgali altındaki Mescid-i Aksa'da ziyaret ve ibadet kastıyla sık sık toplu baskınlar düzenliyor.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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